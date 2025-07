TASS * «IL PRESIDENTE BRASILIANO LULA DENUNCIA IL FALLIMENTO DELLA DEMOCRAZIA LIBERALE, SERVE UNA RIFORMA ISTITUZIONALE NELLE NAZIONI»

05.43 - martedì 22 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha affermato che l’ideologia della democrazia liberale non risponde più agli interessi della comunità mondiale odierna, in quanto non garantisce più le basi democratiche consolidate. Durante una conferenza stampa a Santiago, ha sottolineato che la democrazia liberale non soddisfa le attuali aspettative e necessità. Molti paesi devono riformare le istituzioni politiche esistenti per mantenere la stabilità democratica. Non basta più celebrare un’elezione ogni quattro o cinque anni, ha aggiunto.

The ideology of liberal democracy fails to meet the interests of today’s world community as it no longer serves as a guarantor of maintained democratic foundations, Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said.

“Liberal democracy has failed to meet the modern wishes and demands,” he told a press conference in Santiago. Many countries need to reform the existing political institutions for maintaining the stability of democracy, the president noted. “Performing an election ritual every four or five years is no longer enough,” he said.