TASS * «IL PRESIDENTE BRASILIANO LULA DA SILVA NON CHIAMERÀ TRUMP PER QUESTIONI ECONOMICHE, MA LO INVITERÀ ALLA COP30 SUL CLIMA»

01.56 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva non chiamerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere le differenze economiche o ottenere una revisione delle tariffe che la Casa Bianca ha imposto ai prodotti brasiliani. Tuttavia, durante il suo discorso, Lula da Silva ha ammesso che contatterà Trump per invitarlo a partecipare alla 30ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30), che si terrà entro la fine dell’anno a Belém, in Brasile. In precedenza Trump aveva detto che Lula da Silva poteva chiamarlo per risolvere le contraddizioni economiche. La Casa Bianca ha già imposto dazi fino al 50% su alcuni beni brasiliani. Il capo dell’amministrazione brasiliana aveva promesso di rispondere con misure simili, ma successivamente ha affermato che la delegazione brasiliana, guidata dal vicepresidente Geraldo Alckmin, potrà ottenere una revisione dei dazi attraverso negoziati.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva will not call US President Donald Trump to resolve economic differences and obtain a review of the tariffs the White House imposed on Brazilian products. However, during his speech, Lula da Silva admitted that he would contact Trump to invite him to participate in the 30th United Nations Climate Change Conference (COP30), which will be held later this year in Belem, Brazil. Trump had previously said that Lula da Silva could call him to resolve economic contradictions. The White House has already imposed duties of up to 50% on some Brazilian goods. The head of the Brazilian administration promised to respond in kind, but later said that the Brazilian delegation, led by Vice President Geraldo Alckmin, would be able to achieve a review of duties through negotiations.