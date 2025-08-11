TASS * «IL PRESIDENTE ALIYEV DESTINA 2 MILIONI DI DOLLARI ALL’ASSISTENZA UMANITARIA PER L’UCRAINA, IL FINANZIAMENTO SUPPORTA L’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE AZERE»

13.16 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente azero Ilham Aliyev ha firmato un ordine che destina 2 milioni di dollari al Ministero dell’Energia del paese per fornire assistenza umanitaria all’Ucraina. Questi fondi sono destinati all’acquisto e alla consegna di apparecchiature elettriche prodotte in Azerbaigian come supporto umanitario a Kiev.

///

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order allocating $2 mln to the country’s Energy Ministry to provide humanitarian assistance to Ukraine. The funds are intended for the purchase and delivery of Azerbaijani-made electrical equipment as humanitarian support to Kiev.