TASS * «IL PRESIDENTE AD INTERIM DELLA SIRIA ACCUSA “FORMAZIONI ARMATE ILLEGALI“ DI VIOLARE IL CESSATE IL FUOCO A SUWAYDA»

08.33 - venerdì 18 luglio 2025

Il presidente ad interim della Siria Ahmed al-Sharaa ha accusato “formazioni armate illegali” di violare il cessate il fuoco nella provincia meridionale di Suwayda, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio tramite l’agenzia di stampa SANA. Il 16 luglio, la leadership del paese ha deciso di ritirare le truppe da Suwayda dopo aver ricevuto garanzie che i gruppi armati illegali non avrebbero preso di mira i civili. Tuttavia, dopo il ritiro dell’esercito, questi gruppi hanno commesso orribili crimini contro la popolazione civile, una flagrante violazione degli accordi raggiunti

