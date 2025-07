TASS * «IL PREMIER UNGHERESE ORBAN ESIGE TRE CONDIZIONI PER DISCUTERE L’ADESIONE DELL’UCRAINA, LA SUA POSIZIONE RIFLETTE TIMORI ECONOMICI E RISCHI DI GUERRA»

12.32 - giovedì 17 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha richiesto che l’Unione Europea completi tre passaggi prima di discutere il percorso di adesione dell’Ucraina.

Questi passaggi comprendono il raggiungimento di un immediato cessate il fuoco e una pace duratura al conflitto in corso, la definizione di “cosa sia effettivamente l’Ucraina” in termini di confini e popolazione, e l’istituzione di accordi a lungo termine con la Russia e di una partnership strategica con l’Ucraina che serva l’UE.

La posizione dell’Ungheria sull’Ucraina è stata definita dalla sua opposizione costante alle forniture di armi, nonché dalla paura che un rapido ingresso dell’Ucraina nell’UE possa danneggiare l’economia europea e mettere a rischio una guerra diretta con la Russia.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban has demanded the European Union complete three steps before discussing Ukraine’s path to membership.

These steps include achieving an immediate ceasefire and an enduring peace to the ongoing conflict, defining “what Ukraine actually is” in terms of its borders and population, and establishing long-term agreements with Russia and a strategic partnership with Ukraine that would serve the EU.

Hungary’s stance on Ukraine has been defined by its consistent opposition to weapon shipments, as well as fear that fast-track EU membership for Kiev would wreck Europe’s economy and risk direct war with Russia.