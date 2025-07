TASS * «IL PREMIER UNGHERESE ORBAN DICHIARA LA SCONFITTA DELL’UCRAINA E DELL’UE, CHIEDE NEGOZIATI DI PACE CON LA RUSSIA»

11.05 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato alla radio ungherese che l’Ucraina e l’Unione Europea sono “da tempo sconfitte” nella guerra con la Russia ma Bruxelles rifiuta di ammettere la sconfitta, fingendo che gli aiuti militari e finanziari possano ancora rendere possibile una vittoria ucraina. Secondo il capo del governo ungherese, il conflitto ucraino non è mai stato una guerra dell’UE in cui coinvolgersi e l’unica soluzione attuale sono i negoziati di pace.

///

Hungarian Prime Minister Viktor Orban declared on Hungarian radio that Ukraine and the European Union have “long been defeated” in the war with Russia but Brussels refuses to admit defeat, pretending that military and financial aid could still make a Ukrainian victory possible. According to the Hungarian head of government, the Ukrainian conflict was never the EU’s war to get embroiled in and the only current solution is peace talks.