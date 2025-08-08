TASS * «IL PREMIER UNGHERESE ORBAN CRITICA L’UE, LE ACCUSE CONTRO TRUMP SONO STATE INVENTATE DALL’AMMINISTRAZIONE OBAMA»

15.38 - venerdì 8 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il leader dell’Unione Europea sta usando gli stessi metodi di disinformazione contro il governo ungherese che l’amministrazione democratica degli Stati Uniti ha utilizzato contro il repubblicano Donald Trump, accusandolo di collusione con la Russia durante le elezioni presidenziali del 2016, ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban commentando l’indagine avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel programma radiofonico Kossuth.

“Questa è una vera bomba politica,” ha detto riguardo alle conclusioni delle autorità statunitensi secondo cui le accuse contro Trump sono state inventate dall’amministrazione di Barack Obama.

///

The leadership of the European Union is using the same disinformation methods against the Hungarian government that the Democratic administration of the United States used against Republican Donald Trump, accusing him of collusion with Russia during the presidential election in 2016, Hungarian Prime Minister Viktor Orban said, commenting on the investigation launched by the US Department of Justice on the Kossuth radio program.

“This is a real political bombshell,” he said regarding the conclusions of the US authorities that the charges against Trump were fabricated by the Barack Obama administration.