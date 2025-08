TASS * «IL PREMIER ISRAELIANO NETANYAHU HA DISCUSSO LE OPZIONI MILITARI PER GAZA, L’ESERCITO PRONTO AD AGIRE SECONDO LE DECISIONI POLITICHE»

21.12 - martedì 5 agosto 2025

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has held an inner-circle meeting on “security issues” that lasted about three hours, the office of the head of government said. “During the discussion, Chief of the General Staff [of the Israeli Army Eyal Zamir] presented options for further action in the Gaza Strip. The Israel Defense Forces stands at the ready to carry out whatever decision is made by the military-political cabinet,” the office said.