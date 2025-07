TASS * «IL PARTITO LIBERAL DEMOCRATICO E KOMEITO PERDONO NELLA CAMERA ALTA, NESSUNA MAGGIORANZA COLLETTIVA POSSIBILE CON I SEGGI ATTUALI»

21.28 - domenica 20 luglio 2025

Il Partito Liberal Democratico (LDP) al governo in Giappone e il suo partner di coalizione Komeito hanno perso la maggioranza nella Camera Alta, secondo i dati provenienti dai seggi elettorali. È quindi evidente che LDP e Komeito non saranno in grado di ottenere abbastanza seggi per preservare la maggioranza collettiva nella Camera Alta poiché, nel migliore dei casi, possono contare su 49 seggi su 124, mentre sono necessari 50 seggi per ottenere la maggioranza.

Japan’s ruling Liberal Democratic Party (LDP) and its coalition partner Komeito have lost majority in the upper house, according to the data from polling stations. Thus, it is clear that the LDP and Komeito will not be able to garner enough seats to preserve the collective majority in the upper house as under the best scenario they may count on 49 out of 124 seats whereas 50 seats are needed for that.