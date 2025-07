TASS * «IL PARLAMENTO EUROPEO RESPINGE LA MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO URSULA VON DER LEYEN, CONFERMATA LA FIDUCIA ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA»

12.20 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Parlamento Europeo ha respinto giovedì una mozione di sfiducia contro la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

La votazione ha confermato la fiducia nei confronti di von der Leyen nonostante le critiche sollevate.

///

The European Parliament rejected a no-confidence vote against President of the European Commission Ursula von der Leyen on Thursday.