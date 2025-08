14.38 - mercoledì 6 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che non c’è posto per l’ucraina nell’Unione Europea perché non è un paese civile. La dichiarazione si riferisce al rifiuto di Kiev di indagare sul caso del cittadino etnico ungherese Jozsef Sebestyen, ucciso mentre veniva costretto al reclutamento nella Regione della Transcarpazia in Ucraina. Secondo Szijjarto, se una cosa simile fosse accaduta in un paese normale e civile, i responsabili sarebbero stati puniti da tempo.

///

There is no place in the European Union for Ukraine because it is not a civilized country, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto said. The remark referred to Kiev’s refusal to investigate the case of ethnic Hungarian Jozsef Sebestyen, killed while being forcibly conscripted in Ukraine’s Transcarpathia Region. According to Szijjarto, if something like that happened “in a normal, civilized country,” those responsible would have long been punished.