TASS * «IL MINISTRO TEDESCO DEGLI ESTERI CRITICA L’INVIO DI TRUPPE IN UCRAINA, PROPONE ASSISTENZA MILITARE ALTERNATIVA»

13.43 - lunedì 18 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha criticato l’idea di inviare truppe tedesche in Ucraina. Ha dichiarato a Politico Europe che ciò non significa che non si possa fornire all’Ucraina assistenza militare o tecnica in modi alternativi.
German Minister of Foreign Affairs Johann Wadephul criticized the idea of sending German troops to Ukraine. “It does not mean that we cannot provide Ukraine with military or technical assistance in alternative ways,” he said in a statement to Politico Europe.
