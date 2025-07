TASS * «IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO PUBBLICA I VIDEO DELLA DISTRUZIONE DI VEICOLI DA COMBATTIMENTO UCRAINI» (VIDEO)

17.06 - sabato 26 luglio 2025

Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che mostra la distruzione di un veicolo da combattimento di un senatore ucraino. Il video è stato diffuso dal Ministero della Difesa russo tramite l’agenzia TASS.

The Russian Defense Ministry has published video footage showing the destruction of a Ukrainian Senator combat vehicle. Video: Russian Defense Ministry/TASS