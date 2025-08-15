TASS * «IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO DIFFONDE UN VIDEO DELLA LIBERAZIONE DI ALEKSANDROGRAD, SI CONFERMA L’AVANZATA NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK» (VIDEO)

17.28 - venerdì 15 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il ministero della Difesa russo ha condiviso immagini delle forze russe che liberano l’insediamento di Aleksandrograd nella Repubblica Popolare di Donetsk. Il video è stato diffuso dal ministero della Difesa russo tramite l’agenzia TASS.
The Russian Defense Ministry has shared the footage of Russia‘s forces liberating the settlement of Aleksandrograd in the Donetsk People’s Republic. Video: Russian Defense Ministry/TASS
