TASS * «IL MINISTERO DELLA DIFESA RUSSO DIFFONDE UN VIDEO DELLA LIBERAZIONE DI ALEKSANDROGRAD, SI CONFERMA L’AVANZATA NELLA REPUBBLICA POPOLARE DI DONETSK» (VIDEO)

17.28 - venerdì 15 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il ministero della Difesa russo ha condiviso immagini delle forze russe che liberano l’insediamento di Aleksandrograd nella Repubblica Popolare di Donetsk. Il video è stato diffuso dal ministero della Difesa russo tramite l’agenzia TASS.

///

The Russian Defense Ministry has shared the footage of Russia‘s forces liberating the settlement of Aleksandrograd in the Donetsk People’s Republic. Video: Russian Defense Ministry/TASS

