13.30 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)



Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le truppe russe hanno effettuato un attacco con armi di precisione, inclusi missili ipersonici Kinzhal e veicoli aerei senza pilota, colpendo aeroporti militari ucraini nelle ultime 24 ore nell’ambito dell’operazione militare speciale in Ucraina.

Le forze russe hanno colpito anche i siti di schieramento temporaneo dei mercenari stranieri al servizio dell’esercito ucraino.

L’esercito ucraino ha subito la perdita di circa 1.160 soldati nei combattimenti con le forze russe in tutte le aree del fronte nelle ultime 24 ore.

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 120 veicoli aerei senza pilota ucraini e un razzo HIMARS di fabbricazione statunitense nelle ultime 24 ore nell’operazione militare speciale in Ucraina.



