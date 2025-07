TASS * «IL MESSICO CONDANNA LE TARIFFE USA DEL 30%, DEFINENDOLE UN ACCORDO INGIUSTO, E CERCA UNA SOLUZIONE CON GLI STATI UNITI»

19.14 - sabato 12 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Messico ha condannato i piani del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre tariffe del 30% sui beni messicani dal 1º agosto come un “accordo ingiusto” e sta trattando con la parte statunitense per risolvere questa situazione, secondo una dichiarazione congiunta dei ministeri degli Esteri e dell’Economia messicani dopo l’incontro di venerdì tra funzionari messicani e statunitensi a Washington. “Abbiamo discusso gli argomenti della sicurezza, migrazione, gestione delle frontiere e delle risorse idriche, così come le relazioni economiche tra i due paesi. È stato annunciato che, come parte del cambiamento della politica commerciale degli Stati Uniti, tutti i paesi riceveranno una lettera firmata dal presidente degli Stati Uniti che notificherà la nuova tariffa dal 1º agosto. Abbiamo sottolineato al tavolo che si tratta di un accordo ingiusto e che non eravamo d’accordo,” si legge nella dichiarazione.

///

Mexico has slammed US President Donald Trump’s plans to imposed 30% tariffs on Mexican goods from August 1 as an “unfair deal” and is in talks with the US side to settle this situation, according to a joint statement by the Mexican foreign and economy ministries after Friday’s meeting between Mexican and US officials in Washington.

“We discussed the topics of security, migration, border, and water resources management, as well as economic relations between the two countries. It was announced that as part of the change of the US trade policy, all countries will receive a letter signed by the US president notifying about the new tariff from August 1. We mentioned at the table that it was an unfair deal and that we did not agree,” the statement said.