TASS * « IL GOVERNO DANESE HA DECISO DI DESTINARE 580 MILIONI DI CORONE (89,65 MILIONI DI DOLLARI) ALL’ACQUISTO DI ARMI STATUNITENSI»

16.35 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il governo danese ha deciso di destinare 580 milioni di corone (89,65 milioni di dollari) all’acquisto di armi statunitensi, inclusi sistemi Patriot, per le forze armate ucraine, ha riportato il Ministero della Difesa.

“Insieme a Svezia e Norvegia, il governo danese sostiene pienamente la nuova iniziativa americana. È cruciale per la capacità dell’Ucraina di difendersi che continuiamo a garantire la cooperazione transatlantica a sostegno dell’Ucraina”, ha dichiarato il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, citato dal ministero.

“La rapidità è assolutamente fondamentale. Per questo abbiamo deciso di destinare immediatamente i fondi all’iniziativa. Se in seguito si renderà necessario un ulteriore finanziamento da parte ucraina, siamo disposti a prenderlo in considerazione”, ha affermato il principale responsabile della difesa.

///

The Danish government has decided to allocate 580 million kroner (89.65 million dollars) to purchase US weapons, including Patriot systems, for the Ukrainian armed forces, the Defense Ministry reported. “Together with Sweden and Norway, the Danish government fully supports the new American initiative. It is crucial for Ukraine’s ability to defend itself that we continue to ensure transatlantic cooperation in support of Ukraine,” the ministry quoted Defense Minister Troels Lund Poulsen as saying. “Speed is absolutely critical. That is why we have decided to allocate funds to the initiative immediately. If at a later time there is a need for additional funding from the Ukrainian side, we are willing to consider that as well,” the top defense official said.