TASS * «IL GIAPPONE POSSIEDE RISERVE DI PLUTONIO PER MIGLIAIA DI TESTATE NUCLEARI, SCORTE CONSERVATE ANCHE IN UK E FRANCIA»

15.16 - martedì 5 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le riserve di plutonio del Giappone ammontavano a 44.400 tonnellate alla fine del 2024, quantità sufficiente per produrre diverse migliaia di testate nucleari, ha riferito Kyodo. Secondo l’agenzia, il plutonio giapponese è conservato sia all’interno del paese sia nel Regno Unito e in Francia, dove i rifiuti radioattivi provenienti dalle centrali nucleari giapponesi vengono trasformati in plutonio che potrebbe essere utilizzato per scopi militari. Secondo gli esperti, queste riserve sono sufficienti per la produzione di migliaia di testate nucleari.

Japan’s plutonium reserves stood at 44,400 tons as of late 2024, which was enough to make several thousand nuclear warheads, Kyodo reported. According to the agency, Japan’s plutonium is stored both inside the country and in the United Kingdom and France, where radioactive waste from Japanese nuclear plants are processed into plutonium that could be used for military purposes. According to experts, these reserves are enough for manufacturing thousands of nuclear warheads.