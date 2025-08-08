TASS * «IL CONSIGLIO DELL’UE APPROVA 3,2 MILIARDI DI EURO DI ASSISTENZA ALL’UCRAINA, FONDI DESTINATI A STABILITÀ MACRO-FINANZIARIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»

19.57 - venerdì 8 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato l’allocazione di 3,2 miliardi di euro di assistenza a Kiev nell’ambito della Facility UE per l’Ucraina, destinati a estinguere prestiti e finanziare il funzionamento della sua amministrazione pubblica.

“Il Consiglio ha adottato una decisione sul quarto pagamento regolare di sostegno nell’ambito della Facility UE per l’Ucraina. Questo finanziamento mira principalmente a rafforzare la stabilità macro-finanziaria dell’Ucraina e a supportare il funzionamento della sua amministrazione pubblica”, ha dichiarato il Consiglio dell’UE.

///

The Council of the European Union has approved allocating 3.2 billion euros in assistance to Kiev under the EU’s Ukraine Facility to pay off loans and finance the operation of its public administration.

“The Council adopted a decision on the fourth regular disbursement of support under the EU’s Ukraine Facility. This funding aims primarily to bolster Ukraine’s macro-financial stability and support the functioning of its public administration,” the Council of the EU said.