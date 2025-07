TASS * «IL COMMISSARIO UE SEFCOVIC AVVERTE, I DAZI AL 30% DEVASTEREBBERO IL COMMERCIO CON GLI STATI UNITI»

10.02 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il commissario per il commercio dell’Unione Europea, Maros Sefcovic, ha dichiarato che dazi al livello del 30% devasterebbero il commercio tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Ha aggiunto che l’Unione Europea intende “continuare i negoziati fino alla nuova scadenza del 1° agosto.”

///

EU Trade Commissioner Maros Sefcovic stated that tariffs at the level of 30% would devastate trade between the EU and the US.

He added that the EU intends “to continue negotiations until the new deadline of August 1.”