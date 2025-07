TASS * «IL COMITATO DEL SENATO USA APPROVA AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA, STANZIATI 500 MILIONI DI DOLLARI FINO AL 2028»

20.56 - venerdì 11 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Comitato per i Servizi Armati del Senato degli Stati Uniti ha approvato 500 milioni di dollari di aiuti militari all’Ucraina fino al 2028. Questa disposizione è stata inclusa nel progetto di bilancio della difesa statunitense per l’anno fiscale 2026, approvato dal comitato. Secondo i documenti di background pubblicati dall’organo, la decisione “assicura la continuazione dell’Iniziativa di Assistenza alla Sicurezza dell’Ucraina (USAI) fino al 2028 e aumenta i finanziamenti autorizzati a 500 milioni di dollari”.

The US Senate Committee on Armed Services has approved $500 million in military aid to Ukraine through 2028. The relevant provision was included in the draft US defense budget for fiscal year 2026, which was approved by the committee. According to background documents released by the body, its decision “extends the Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) through 2028 and increases authorized funding to $500 million.”