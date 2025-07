TASS * «IL COINVOLGIMENTO ISRAELIANO AGGRAVA LE TENSIONI IN SIRIA, MINACCIA LA STABILITÀ DEL PAESE»

13.27 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’ingerenza israeliana ha aggravato le tensioni in Siria e minacciato la sua stabilità, ha dichiarato Ahmed al-Sharaa, rappresentante ad interim siriano, in un discorso nazionale collegato agli scontri nelle regioni meridionali del paese. “L’intervento israeliano ha nuovamente esacerbato le tensioni e spinto il paese in una fase pericolosa che minaccia la sua stabilità con bombardamenti nel sud del paese e negli uffici governativi di Damasco”, ha detto.

///

Israeli meddling compounded the tensions in Syria and threatened its stability, Syrian Interim Ahmed al-Sharaa said in a national address in connection with clashes in the southern parts of the country.

“The Israeli intervention has again exacerbated tensions and pushed the country into a dangerous phase that threatens its stability with bombings of the country’s south and government offices in Damascus,” he said.