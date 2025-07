01.48 - giovedì 31 luglio 2025

Il CEO del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF) e inviato speciale presidenziale per la cooperazione economica con paesi esteri, Kirill Dmitriev, ha dichiarato che la minaccia al dollaro USA non proviene dai paesi BRICS, ma da coloro che sostengono l’uso delle sanzioni come arma, come l’ex presidente statunitense Joe Biden.

Secondo Dmitriev, la vera minaccia al sistema monetario è rappresentata dall’uso delle sanzioni economiche a scopi politici, piuttosto che dalla concorrenza economica dei paesi emergenti BRICS.

CEO of RDIF, special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries Kirill Dmitriev said that the threat to the US dollar comes not from BRICS countries, but from those who advocate weaponization of sanctions, such as former US President Joe Biden.