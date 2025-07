TASS * «IL CAPO NEGOZIATORE RUSSO MEDINSKY PREVEDE RICHIESTE DI UN VERTICE CON L’UCRAINA DURANTE I COLLOQUI»

16.44 - mercoledì 23 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il capo negoziatore russo e consigliere presidenziale Vladimir Medinsky è consapevole che la delegazione ucraina spingerà per un vertice tra i leader dei due paesi durante i colloqui di oggi, ha dichiarato al suo arrivo a Istanbul.

Russia’s chief negotiator and Presidential Aide Vladimir Medinsky is aware that the Ukrainian delegation will push for a summit between the country’s leaders at today’s talks, he said upon arrival in Istanbul.