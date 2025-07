TASS * «IL BRASILE RISPONDE ALLE TARIFFE STATUNITENSI, LULA PROMETTE RECIPROCITÀ ECONOMICA»

06.57 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Brasilia risponderà alle azioni del governo degli Stati Uniti, che ha annunciato l’introduzione di tariffe del 50% sui prodotti brasiliani a partire dal 1° agosto, ha dichiarato il presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Ogni aumento unilaterale delle tariffe riceverà una risposta conforme alla Legge sulla reciprocità economica del Brasile, ha scritto il capo dello Stato su X.

///

Brasilia will respond to the actions of the US government, which earlier announced the introduction of 50% tariffs on Brazilian goods starting August 1, President Luiz Inacio Lula da Silva said. “Any unilateral tariff increase will receive a response in line with Brazil’s Economic Reciprocity Law,” the head of state wrote on X.