TASS * «IL BRASILE PRONTO AL DIALOGO CON GLI STATI UNITI, MA REAGISCE AI DAZI DEL 50% IMPOSTI DALLA CASA BIANCA»

06.03 - sabato 2 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il governo brasiliano era pronto al dialogo con gli Stati Uniti, ma ora sta lavorando per rispondere in modo appropriato ai dazi del 50% fissati dalla Casa Bianca per i prodotti brasiliani dal 1° agosto, ha dichiarato il presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

The Brazilian government was ready for a dialogue with the United States but is working now to respond appropriately to 50% tariffs set by the White House for Brazilian goods since August 1, President Luiz Inacio Lula da Silva said.