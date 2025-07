TASS * «I SISTEMI RUSSI ABBATTANO 105 DRONI UCRAINI, FERITI E DISAGI AI TRASPORTI NELLE REGIONI MERIDIONALI E OCCIDENTALI»

10.04 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Durante la notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 105 veicoli aerei senza pilota ucraini a ala fissa sopra varie regioni russe.

Due persone sono rimaste ferite a causa della caduta di detriti di droni nella regione meridionale di Krasnodar, dove è stato anche danneggiato un vagone ferroviario passeggeri.

I droni abbattuti includono ventisei nella regione di Belgorod, 25 in quella di Bryansk, 23 nella regione di Rostov, nove sul mare di Azov, otto nella regione di Krasnodar, cinque nella regione di Stavropol, tre nella regione di Kursk, due ciascuno nelle regioni di Tambov e Voronezh e uno nella regione di Oryol.

Nella regione di Krasnodar, dodici treni hanno subito ritardi fino a un’ora, mentre nella regione di Rostov, a causa del danneggiamento di una linea elettrica, dieci treni sono stati ritardati fino a cinque ore.

Sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli in arrivo e in partenza negli aeroporti di Vladikavkaz, Grozny, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Stavropol, Sochi e Tambov.

///

What is known about the overnight Ukrainian drone strike on Russian regions:

▪️Air defense systems shot down 105 fixed-wing Ukrainian unmanned aerial vehicles over Russian regions overnight

▪️Two people were injured by the fall of drone debris in Russia’s southern Krasnodar Region, a passenger rail car was also damaged

▪️ Twenty-six drones were downed over the Belgorod Region, 25 over the Bryansk Region, 23 over the Rostov Region, nine over the Azov Sea waters, eight over the Krasnodar Region, five over the Stavropol Region, three over the Kursk Region, two over the Tambov Region and Voronezh Region each, and one over the Oryol Region

▪️ In the Krasnodar Region, 12 trains were delayed by up to 1 hour, while in the Rostov Region, due to power line damage, 10 trains were delayed by up to 5 hours

▪️Temporary restrictions on arriving and departing flights were introduced at airports in Vladikavkaz, Grozny, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Stavropol, Sochi, and Tambov