TASS * «I PAESI BASSI PRIMI MEMBRI DELLA NATO A INVIARE ARMI USA PER 500 MILIONI DI EURO ALL’UCRAINA»

20.49 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I Paesi Bassi saranno il primo paese della NATO a consegnare armi di fabbricazione statunitense per un valore di 500 milioni di euro all’Ucraina, ha dichiarato il ministro della Difesa del paese, Ruben Brekelmans. Ha scritto sulla sua pagina X: “Come primo alleato della NATO, i Paesi Bassi consegneranno un pacchetto da 500 milioni di euro di sistemi d’arma statunitensi (inclusi componenti e missili Patriot).”

///

The Netherlands will be the first NATO country to deliver 500 million euro worth of US-made weapons to Ukraine, the country’s Defense Minister Ruben Brekelmans said. “As the first NATO Ally, the Netherlands will deliver a €500 million package of US weapon systems (incl. Patriot parts and missiles),” he wrote on his X page.