15.44 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I droni del Centro Rubicon delle Tecnologie Avanzate Senza Equipaggio della Russia hanno colpito con successo nodi di comunicazione ucraini, veicoli corazzati e punti di schieramento temporanei nella zona dell’operazione militare speciale.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///

Drones from Russia’s Rubicon Center of Advanced Unmanned Technologies have successfully targeted Ukrainian communication nodes, armored vehicles and temporary deployment points in the special military operation zone.

Video: Russian Defense Ministry/TASS