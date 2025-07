TASS * «HAMAS RICHIEDE UNA CLAUSOLA PER EVITARE LA RIPRESA DELLE OSTILITÀ DOPO LA TREGUA A GAZA, LA PROPOSTA INCLUDE UN IMPEGNO DI 60 GIORNI»

10.04 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Nel rispondere all’ultima proposta presentata durante i colloqui indiretti con Israele, il movimento palestinese Hamas ha incluso una clausola che garantisce che le ostilità nella Striscia di Gaza non riprenderanno dopo una possibile tregua di 60 giorni, come riportato da Maan.

Secondo le fonti dell’agenzia, Hamas “insiste nell’includere questa condizione come una disposizione separata nell’accordo di cessate il fuoco a Gaza.” In precedenza, il gruppo aveva chiesto che gli Stati Uniti forniscano garanzie a tal riguardo.

