TASS * «HAMAS PRONTO A NEGOZIARE UN ACCORDO PER GAZA, I MEDIA NAZIONALI PARLANO DI TRATTATIVE DI PACE»

19.46 - lunedì 4 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il gruppo palestinese Hamas è pronto a tenere colloqui per concludere un accordo sulla soluzione complessiva del conflitto nella Striscia di Gaza e per il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani detenuti nell’enclave, ha riferito il quotidiano National, citando fonti.

Secondo il mezzo di informazione, gli Stati Uniti stanno discutendo il documento preliminare con Israele e con i mediatori del Qatar e dell’Egitto.

Le fonti hanno osservato che “i contatti sono condotti sia a distanza sia attraverso incontri fisici al Cairo e a Doha.” Tuttavia, non hanno rivelato il contenuto delle discussioni se non che si prevede di finalizzarle durante una proposta tregua di 60 giorni.

///

