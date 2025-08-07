TASS * «HAMAS ESORTA LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE A IMPEDIRE L’ESPANSIONE ISRAELIANA A GAZA, DENUNCIA CRIMINI DI GUERRA E CONDIZIONI DISUMANE»

09.01 - giovedì 7 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Hamas ha esortato la comunità internazionale a prendere misure efficaci per impedire a Israele di espandere l’operazione nella Striscia di Gaza e di occupare l’intera enclave. Khaled al-Qaddoumi, rappresentante del movimento in Iran, ha dichiarato a TASS che oggi il mondo deve sostenere il nostro popolo oppresso e utilizzare strumenti efficaci per impedire a Netanyahu e alla sua banda di perpetrare crimini di guerra contro il nostro popolo, che hanno aggravato la carestia e portato alla morte di bambini e famiglie per fame. Ha sottolineato che anche la leadership militare israeliana, coinvolta da Netanyahu, si oppone a idee folli come l’invasione della Striscia di Gaza.

Hamas has called on the international community to take effective measures to prevent Israel from expanding the operation in the Gaza Strip and taking over the entire enclave. “Today the world must support our oppressed people and use effective tools in order to prevent Netanyahu and his gang from perpetuating war crimes against our people which exacerbated starvation and led to our children and families dying of hunger,” Khaled al-Qaddoumi, the movement’s representative in Iran, told TASS. He stressed that “even the Israeli military leadership, engaged by Netanyahu, opposes such insane ideas as invading the Gaza Strip.”