TASS * «HAMAS CONFERMA DI AVERE CONSEGNATO LA RISPOSTA ALLA PROPOSTA DI CESSATE IL FUOCO A GAZA»

05.41 - giovedì 24 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Hamas ha confermato di aver consegnato ai mediatori la sua risposta all’ultima proposta di cessate il fuoco a Gaza. “Tempo fa, Hamas ha consegnato ai mediatori la risposta delle fazioni palestinesi alla proposta di cessate il fuoco”, si legge in un comunicato di Hamas pubblicato sul suo canale Telegram. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Nel frattempo, il canale televisivo Hadath ha dichiarato, citando le sue fonti, che la risposta di Hamas è stata positiva ma non ha fornito alcun dettaglio.

Hamas has confirmed that it has handed over to the mediators its response to the latest Gaza ceasefire proposal. “Some time ago, Hamas handed over to the mediators the Palestinian factions’ response to the ceasefire proposal,” according to a Hamas statement posted on its Telegram channel. No further details were given. Meanwhile, the Hadath television channel said, citing its sources, that Hamas’ response was positive but provided no details either.