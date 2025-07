TASS * «HAMAS ACCOGLIE L’APPELLO DI 25 PAESI PER UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO A GAZA, CHIEDE AZIONI CONCRETE CONTRO ISRAELE»

01.05 - martedì 22 luglio 2025

Hamas ha accolto con favore la dichiarazione congiunta di 25 paesi che chiedono un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, esortando i firmatari a iniziare a mettere in pratica le loro dichiarazioni. Hamas ha dichiarato su Telegram che accoglie la dichiarazione congiunta, pubblicata dal governo del Regno Unito e firmata da rappresentanti di 25 paesi, con la richiesta di porre fine immediata alla guerra a Gaza e di permettere la consegna di aiuti umanitari. Il movimento ha esortato tutti i paesi che hanno firmato questo documento a iniziare a mettere in pratica le sue disposizioni e a porre fine alle azioni di Israele a Gaza. Hamas ha aggiunto di aspettarsi che i firmatari esercitino una pressione diretta e tangibile sul governo israeliano con l’obiettivo di fermare le azioni militari.

Hamas has welcomed the joint statement by 25 countries demanding an immediate ceasefire in the Gaza Strip, urging the signatories to start putting their declarations into practice. “Hamas welcomes the joint statement, published by the government of the United Kingdom and signed by representatives of 25 countries, with the demand to immediately end the war in Gaza and enable the delivery of humanitarian assistance. We call upon all countries that signed this document to start putting its provisions into practice and to put an end to Israel’s actions in Gaza,” the movement said on Telegram, adding that it expected the signatories to exert “direct and tangible pressure” on the Israeli government with the goal of stopping military actions.