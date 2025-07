14.03 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gruppi e individui di estrema destra stanno organizzando proteste anti-immigrati in Polonia, ha riferito un corrispondente TASS. I manifestanti si oppongono all’attuazione del Patto dell’UE su migrazione e asilo e all’istituzione di centri di integrazione per immigrati in tutto il paese.

///

Far-right groups and individuals are staging anti-immigrant protests in Poland, a TASS correspondent reported. The demonstrators oppose the implementation of the EU Pact on Migration and Asylum and the establishment of immigrant integration centers across the country.