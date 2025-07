TASS * «GLI STATI UNITI PROPONGONO UN PIANO SIMILE AL PIANO MARSHALL PER LA RICOSTRUZIONE DELL’UCRAINA, KELLOGG AUSPICA UN’AZIONE CONGIUNTA DEGLI STATI UNITI E DELL’EUROPA»

19.05 - giovedì 10 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha chiesto di sviluppare un programma simile al Piano Marshall per ricostruire l’Ucraina dopo la fine del conflitto. “Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti e i nostri alleati europei hanno dovuto trasformare regioni devastate dalla guerra in stati nazionali funzionanti. Possiamo vedere il successo di tali sforzi, in particolare con il piano di recupero europeo noto come Piano Marshall,” ha sottolineato, intervenendo a una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Roma. “Gli Stati Uniti e gli europei possono guidare di nuovo un tale sforzo con l’Ucraina,” ha aggiunto l’inviato americano.

///

US Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg has called for developing a program similar to the Marshall Plan in order to reconstruct Ukraine after the conflict is over.

“In the aftermath of World War II, the United States and our European allies had to transform war-torn regions back into functioning nation states. We can see the success of such efforts, most notably with the European recovery plan known to us as the Marshall Plan,” he pointed out, addressing a Ukraine recovery conference in Rome.

“The United States and Europeans can lead such an effort again with Ukraine,” the US envoy added.