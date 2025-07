TASS * «GLI STATI UNITI NON SOSTENGONO IL TAGLIO DEL PREZZO DEL PETROLIO RUSSO, L’UE PROCEDE CON GLI ALTRI PAESI DEL G7»

10.02 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti non hanno aderito ai piani dell’Unione Europea per abbassare il tetto massimo al prezzo del petrolio russo nell’ambito del diciottesimo pacchetto di sanzioni del blocco, ha dichiarato la responsabile della politica estera dell’UE Kaja Kallas all’arrivo a una riunione dei ministri degli esteri dell’UE.

“Anche se gli americani non sono d’accordo, gli altri paesi del G7 sono con noi, quindi procederemo con questa iniziativa”, ha affermato.

Gli Stati membri dell’UE stanno cercando di trovare un accordo su una riduzione del tetto massimo a 45 dollari al barile oppure sull’introduzione di un tetto flessibile fissato al 15% sotto il prezzo di mercato prevalente del petrolio.

///

The United States has not joined the European Union’s plans to lower the price cap on Russian oil as part of the bloc’s 18th sanctions package, EU foreign policy chief Kaja Kallas said upon arrival at a meeting of EU foreign ministers.

“Even if the Americans are not on board, the other G7 countries are on board, then we will move on with this,” she said.

EU member states are seeking to agree either on a reduction of the price cap to $45 per barrel or on the introduction of a flexible cap pegged at 15% below the prevailing market price of oil.