TASS * «GLI STATI UNITI NON RICONOSCONO LO STATO PALESTINESE, VOGLIONO DISTRUGGERE HAMAS RADICALE»

21.39 - venerdì 8 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Washington non ha intenzione di riconoscere lo Stato palestinese e ritiene necessario distruggere il movimento radicale Hamas, ha dichiarato il vicepresidente JD Vance al ministro degli Esteri britannico David Lammy. Non abbiamo alcun piano per riconoscere uno Stato palestinese. Non so cosa significherebbe realmente riconoscere uno Stato palestinese data l’assenza di un governo funzionale in quella regione, ha detto Vance.

///

Washington has no intention of recognizing the Palestinian state and deems it necessary to destroy the radical Hamas movement, Vice President JD Vance told British Foreign Minister David Lammy. “We have no plans to recognize a Palestinian state. I don’t know what it would mean to really recognize a Palestinian state given the lack of a functional government there,” Vance said.