18.16 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti introdurranno sanzioni secondarie contro la Russia e i suoi partner commerciali se non si raggiungerà un accordo sull’Ucraina entro 50 giorni. Verranno imposte tariffe di importazione al 100% dagli Stati Uniti su Russia e i suoi partner commerciali se Mosca e Washington non troveranno un’intesa sull’Ucraina. Gli Stati Uniti e la NATO hanno raggiunto un accordo sulla fornitura di armi all’Ucraina a spese degli europei. Le nuove forniture di armi dagli Stati Uniti includeranno sistemi di difesa aerea Patriot, con circa 17 di tali sistemi che potrebbero essere inviati. La NATO e il rappresentante permanente degli Stati Uniti nell’alleanza, Matthew Whitaker, coordineranno le forniture. Il presidente degli Stati Uniti è fiducioso che Russia e Ucraina compiranno passi verso la soluzione e non saranno introdotte nuove sanzioni statunitensi. Il nuovo disegno di legge statunitense sulle sanzioni con tariffe del 500% su Russia e i suoi partner non avrebbe senso.

///

Key takeaways from Donald Trumps statement regarding Russia-Ukraine policy:

The United States will introduce secondary sanctions against Russia and its trade partners if no Ukrainian deal is reached within 50 days

Import tariffs at the rate of 100% will be imposed by the US on Russia and its trade partners if Moscow and Washington do not come to terms on Ukraine

The US and NATO have reached an agreement on weapons supplies to Ukraine at the Europeans expense

New weapons supplies by the US will include Patriot air defense systems, some 17 such systems could be sent

NATO and the US permanent representative to the alliance Matthew Whitaker will coordinate the supplies

The US president is confident that Russia and Ukraine will take steps towards the settlement and no new US sanctions will be introduced

The new US sanctions bill on 500% tariffs on Russia and its partners will have no sense