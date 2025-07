TASS * «GLI STATI UNITI INVIERANNO MISSILI PATRIOT IN UCRAINA, L’UNIONE EUROPEA COPRIRÀ I COSTI»

05.09 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti invieranno ulteriori armi all’Ucraina, inclusi missili Patriot, il cui costo sarà coperto dall’Unione Europea. Quando gli è stato chiesto di eventuali nuove sanzioni contro la Russia, il presidente statunitense non ha fornito una risposta diretta.

///

Donald Trump has said that the US will send additional weapons to Ukraine, including Patriot missiles, which the European Union will pay for. When asked about possible new sanctions on Russia, the US president did not give a direct answer.