17.29 - lunedì 14 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli Stati Uniti e la NATO hanno raggiunto un accordo sulle forniture di armi all’Ucraina a spese degli europei, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

❗️The US and NATO have reached an agreement on weapons supplies to Ukraine at the Europeans’ expense, US President Donald Trump announced.