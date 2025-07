TASS * «GLI STATI UNITI E LA COREA DEL SUD SI PREPARANO A UNO SCENARIO DI GUERRA NUCLEARE, LA COREA DEL NORD REAGISCE ALLA CRISI GEOPOLITICA»

19.44 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud si stanno preparando per uno scenario di guerra nucleare nella Penisola Coreana, ha affermato Pak In Chol, presidente dell’Assemblea Suprema del Popolo della Corea del Nord. “Le preparazioni degli Stati Uniti e della Corea del Sud per una guerra nucleare sono entrate in una fase pericolosa. Questo sta costringendo la Corea del Nord a prendere tutte le misure necessarie in risposta alla crisi geopolitica”, ha sottolineato il politico durante la Sesta Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento a Ginevra. Secondo Pak, gli Stati Uniti e “i loro satelliti” stanno provocando “instabilità e caos per mantenere la loro egemonia”.

///

The US and South Korea are preparing for a nuclear war scenario on the Korean Peninsula, North Korean Supreme People’s Assembly Chairman Pak In Chol said.

“The preparations of the US and South Korea for a nuclear war have entered a dangerous stage. This is forcing North Korea to take all necessary measures in response to the geopolitical crisis,” the politician pointed out at the Sixth World Conference of Speakers of Parliament in Geneva.

According to Pak, the US and “its satellites” are provoking “instability and chaos in order to maintain their hegemony.”