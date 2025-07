TASS * «GLI STATI UNITI E IL PAKISTAN COLLABORANO PER LO SVILUPPO DELLE RISERVE PETROLIFERE, TRUMP ANNUNCIA UN ACCORDO COMMERCIALE IMPORTANTE»

01.48 - giovedì 31 luglio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che, in seguito a un accordo commerciale con il Pakistan, le aziende americane assisteranno nello sviluppo delle riserve petrolifere del paese. “Abbiamo appena concluso un accordo con il paese del Pakistan, in base al quale il Pakistan e gli Stati Uniti lavoreranno insieme per sviluppare le loro immense riserve di petrolio. Stiamo scegliendo la compagnia petrolifera che guiderà questa partnership,” ha scritto sulla sua pagina Truth Social. “Chissà, magari un giorno venderanno petrolio anche all’India!” ha aggiunto Trump.

US President Donald Trump announced that, following a trade agreement with Pakistan, American companies will assist in developing the country’s oil reserves. “We have just concluded a deal with the country of Pakistan, whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership,” he wrote on his Truth Social page. “Who knows, maybe they’ll be selling oil to India some day!” Trump added.