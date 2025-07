TASS * «GLI STATI UNITI CONSIDERANO SANZIONI SECONDARIE CONTRO LA RUSSIA, TRUMP ANNUNCIA POSSIBILI MISURE PRESTO»

18.30 - venerdì 25 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti stanno valutando l’introduzione di sanzioni secondarie contro la Russia, ha detto il Presidente Donald Trump ai giornalisti. Stiamo esaminando tutta la situazione. Potremmo dover applicare sanzioni secondarie. Prima di 50 giorni, ha aggiunto Trump rispondendo a una domanda aggiuntiva di un giornalista riguardo ai tempi di tali sanzioni.

///

The United States is eyeing an option of introducing secondary sanctions against Russia, President Donald Trump told reporters. We are looking at the whole situation. It could be that we will have to put secondary sanctions, he said. Sooner than 50 days, Trump added, answering an additional question from a reporter about the timeframe for such sanctions.