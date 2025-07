TASS * «GLI STATI UNITI ANNUNCIANO DAZI AL 25% SULLE IMPORTAZIONI DALL’INDIA, TRUMP CRITICA LE LORO POLITICHE TARIFFARIE»

07.03 - mercoledì 30 luglio 2025

L’amministrazione degli Stati Uniti intende imporre dazi del 25% sui prodotti importati dall’India, ha dichiarato il Presidente americano Donald Trump ai giornalisti. “Pagheranno il 25%”, ha detto. Quando gli è stato chiesto se l’accordo con l’India fosse stato finalizzato, Trump ha risposto: “So che non è così”. “Vedremo. L’India è stata una buona amica, ma ha aumentato praticamente più dazi di quasi ogni altro paese. Tuttavia ora comando io e non si può fare in questo modo”, ha sottolineato il Presidente americano.

The US administration intends to impose 25% tariffs on goods imported from India, US President Donald Trump told reporters. “[They will pay] 25%,” he said. When asked if the deal with India is finalized Trump said: “I know it is not okay.” “We are going to see. India has been a good friend, but India has changed basically more tariffs than almost any other country. <…> But now I am in charge, and you just can’t do that,” the US President stressed.