TASS * «GLI SFORZI DI TRUMP PER LA PACE NEL CONGO FALLISCONO, I RIBELLI M23 CONTROLLANO L’EST DEL PAESE»

17.06 - mercoledì 13 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere il conflitto armato nella Repubblica Democratica del Congo sono falliti, poiché il gruppo ribelle Movimento del 23 marzo (M23), aiutato dal Ruanda, ha preso il controllo di vaste zone dell’est del paese, ha riportato il quotidiano La Nouvelle Tribune. Il 19 luglio è stata firmata a Doha, in Qatar, una dichiarazione per un accordo di pace, confermando la volontà delle parti in conflitto di cessare il fuoco, come previsto dall’accordo firmato a Washington il 18 giugno sotto gli auspici di Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha presentato il documento come un risultato importante per l’Africa e per il mondo. Tuttavia, tutte queste aspettative non si sono realizzate e i combattimenti nell’est della Repubblica Democratica del Congo continuano, ha osservato il quotidiano.

///

US President Donald Trump’s efforts to resolve the armed conflict in the Democratic Republic of the Congo have failed, as the March 23 Movement (M23) rebel group aided by Rwanda took control of major chunks of the country’s east, the La Nouvelle Tribune news outlet reported. On July 19, a declaration on a peaceful settlement was signed in Qatar’s Doha, confirming the conflicting parties’ desire to cease fire, as stipulated in the agreement signed in Washington on June 18 under Trump’s auspices. The US president presented the document as a significant accomplishment for Africa and the world. However, all these expectations have not been fulfilled, and fighting in the east of the Democratic Republic of the Congo continues, the news outlet noted.