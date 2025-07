TASS * «GLI ESPERTI OCCIDENTALI RICONOSCONO IL CAMBIAMENTO IRREVERSIBILE NELL’ORDINE MONDIALE CAUSATO DA TRUMP, LA SUA AMMINISTRAZIONE HA MODIFICATO IL CONSENSO POST-SECONDA GUERRA MONDIALE»

05.49 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli esperti occidentali sono convinti che l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, abbia cambiato irreversibilmente l’ordine mondiale durante i sei mesi del suo secondo mandato presidenziale, ha riferito Politico.

I giornalisti di Politico, che hanno parlato con ex funzionari statunitensi ed esperti politici nel corso dell’Aspen Security Forum, hanno appreso che “sei mesi dopo l’inizio della seconda amministrazione del presidente Donald Trump, le élite della sicurezza nazionale hanno accettato che questo presidente ha sconvolto irrevocabilmente l’ordine globale.” Nel loro parere, “l’amministrazione Trump ha inflitto un colpo duraturo a gran parte del consenso post-Seconda Guerra Mondiale riguardante il libero scambio e la cooperazione a lungo termine.”

///

Western experts are convinced that incumbent US President Donald Trump has irreversibly changed the world order during the six months of his second presidential term, Politico reported.

Politico journalists, who talked to former US officials and political experts on the sidelines of the Aspen Security Forum, learned that “six months into President Donald Trump’s second administration, national security elites <…> have accepted that this president has irrevocably upended the global order.” In their opinion, “the Trump administration has dealt a lasting blow to much of the post-World War II consensus around free trade and long-term cooperation.”