TASS * GIAPPONE: «IL TIFONE NARI ATTESO SU TOKYO IL 14 LUGLIO, POI VERSO HOKKAIDO E LE CURILI»

07.37 - domenica 13 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il tifone Nari, il quinto di questa stagione, si è formato a circa 1.000 km a sud della principale isola giapponese di Honshu, riferisce l’Agenzia Meteorologica Giapponese.

Il 14 luglio il tifone sarà nelle immediate vicinanze di Tokyo e poi si sposterà verso nord lungo la costa.

Secondo le previsioni, potrebbe muoversi verso nord-ovest il 15 luglio e interessare Hokkaido e le isole Curili della Russia. La velocità del vento è di 18 metri al secondo nell’epicentro, con raffiche fino a 25 metri al secondo.

///

Typhoon Nari, the fifth in this season, has been formed about 1,000 km to the south of the main Japanese Island of Honshu, the Japan Meteorological Agency reports.

On July 14, the typhoon will be in the immediate vicinity of Tokyo and then go northward along the coast.

According to forecasts, it may move northwestward on July 15 and affect Hokkaido and Russia’s Kuril Islands. The wind velocity is as much as 18 meters per second in the epicenter, with gusts up to 25 meters per second.