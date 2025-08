TASS * GAZA: «175 MORTI PER FAME, DAL CONFLITTO 60.430 VITTIME E 148.000 FERITI»

16.18 - domenica 3 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Almeno 175 persone, tra cui 93 bambini, sono morte di fame nella Striscia di Gaza negli ultimi mesi, ha riferito il ministero della salute di Gaza. Sei decessi per fame e malnutrizione sono stati segnalati nell’ultimo giorno, aggiungendo che il numero complessivo di tali morti ha raggiunto 175, inclusi 93 minori. Secondo il ministero, il bilancio complessivo delle vittime causate dagli scontri a Gaza da ottobre 2023 è salito a 60.430, con oltre 148.000 persone ferite.

At least 175 people, including 93 children, have died of hunger in the Gaza Strip in recent months, Gaza’s health ministry said. “Six deaths from hunger and malnutrition were reported during the past day,” it said, adding that the overall number of such deaths “has reached 175, including 93 minors.” According to the ministry, the overall death toll from hostilities in Gaza since October 2023 has climbed to 60,430, with more than 148,000 people being wounded.