TASS * «FORTISSIMO TERREMOTO DI MAGNITUDO 8,7 IN KAMCHATKA, UNO TSUNAMI MINACCIA GIAPPONE E STATI UNITI» (VIDEO)

07.03 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il terremoto in Kamchatka, nella Russia orientale, ha raggiunto una magnitudo stimata di 8,7 secondo varie fonti. Si tratta del sisma più forte dal 1952, come riferito dal ramo della Servizio Geofisico dell’Accademia Russa delle Scienze. Alcune persone hanno richiesto assistenza medica; secondo il Ministero della Salute regionale e riportato da TASS, le condizioni di tutti i pazienti sono soddisfacenti. È stata dichiarata una minaccia di tsunami sulla costa del Golfo di Avacha. Un muro è crollato in un asilo a Petropavlovsk-Kamchatsky, ma non c’era nessuno all’interno. Nella regione di Kamchatka si sono verificate interruzioni di Internet, come segnalato dal servizio di monitoraggio NetBlocks. La minaccia di tsunami è stata estesa a tutte le isole Curili. A Severo-Kurilsk la prima onda dello tsunami è passata senza causare danni. Un tsunami alto 3 metri si sta dirigendo verso il Giappone e le autorità stanno ordinando l’evacuazione della popolazione. Una minaccia di tsunami è stata inoltre dichiarata negli Stati Uniti.

///

What is known about the earthquake in Kamchatka in Russia’s Far East:

▪️ The magnitude of the earthquake in Kamchatka, according to various estimates, reached 8.7

▪️ This is the strongest earthquake since 1952, the branch of the Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences reported

▪️ Several people sought medical assistance. As reported to TASS by the regional Ministry of Health, the condition of all patients is satisfactory

▪️ A tsunami threat was declared on the coast of the Avacha Gulf

▪️ A wall fell in a kindergarten in Petropavlovsk-Kamchatsky. There was no one inside

▪️ Internet outages occurred in the Kamchatka region, the NetBlocks monitoring service reported

▪️ A tsunami threat was declared for all Kuril Islands. In Severo-Kurilsk, the first wave of the tsunami passed without destruction

▪️ A 3-meter-high tsunami is heading towards Japan, people are being urged to evacuate. A tsunami threat has also been declared in the United States

Video: Ulyana Lavtsevich/TASS